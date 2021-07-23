Сильные дожди в Забайкалье привели к обрушению железнодорожного моста на участке Транссибирской железнодорожной магистрали. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях. На место выехала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда РЖД. Из-за

за происшествия ожидается задержка пассажирского поезда Самара — Владивосток.