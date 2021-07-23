Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза пройдут сегодня.

В последний путь президента Гаити проводят на государственном уровне. Похороны организуют в городе Кап-Аитьен на севере республики, накануне состоялось прощание. В церемонии примет участие вдова убитого Мартин Моиз. Она вернулась на родину после лечения в американской больнице, в аэропорту ее встречали с охраной, на бывшей первой леди был бронежелет, а рука ее перевязана. Госпитализация потребовалась из-за ранения, которое вдова Жовенеля Моиза получила при нападении на резиденцию главы государства, оно произошло 7 июля. Преступники смертельно ранили президента, а перед смертью пытали. После его трагической гибели управление страной взяло на себя новое правительство Гаити во главе с премьер-министром Ариэлем Анри.

По подозрению в организации убийства Жовенеля Моиза задержаны более 20 человек.