Адвокаты Валерии Башкировой, которая в Москве сбила на зебре троих детей, обжаловали решение Тверского суда, отправившего москвичку в СИЗО.

Сейчас Башкирова пребывает в общей камере, где, помимо нее находится еще 22 женщины, которые привлечены в первый раз по ненасильственным статьям. ТАСС сообщает, что никаких жалоб от нее не поступало. 18-летняя москвичка, первоначально помещенная под домашний арест, оказалась в СИЗО после того, как суд переквалифицировал ее статью на более тяжелую, предполагающую наказание до 7 лет лишения свободы. Это стало возможным после того, как в больнице скончался второй ребенок. Первый умер днем ранее. В госпитале остается девятимесячный младенец. Башкирова сбила детей, которые вместе с двумя взрослыми переходили улицу по нерегулируемому пешеходному перехода. Девушка получила права менее года назад. Старую иномарку ей подарили после поступления в институт.

Башкирову обвиняют по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более человек.