В Токио должна состояться церемония открытия Олимпийских Игр. Из-за пандемии она проходит в условиях небывалых ограничений.

На Национальном стадионе Японии, который почти за полтора миллиарда долларов специально построили для этого дня, сегодня будет не почти семьдесят тысяч человек, как ожидалось, а только десять тысяч. На трибуны пустят только дипломатов, иностранных сановников, членов международного олимпийского комитета, а также спонсоров Игр, которые еще не отказались от участия. Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом это сделали сразу несколько японских компаний, среди которых Nippon, Fujitsu Limited и генеральный спонсор этой Олимпиады Toyota.

Парад участников соревнований организаторы обещали провести с учётом всех правил проведения массовых мероприятий. Его участники должны будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Некоторые делегации будут представлены не полностью. Так, агентство Reuter сообщало, что от Австралии и Канады на церемонию придет примерно по десять процентов от общего количества участников их национальных команд.

Положительный тест на коронавирус за последние сутки сдали по меньшей мере 19 человек, задействованных в проведении Олимпийских Игр в Токио. Об этом сообщается на сайте оргкомитета. Трое из зараженных проживают на территории Олимпийской деревни. Всего на Олимпиаде в Токио зафиксировано уже 110 случаев заражения коронавирусом.

Предполагается, что Олимпийские игры в Токио продлятся до восьмого августа. Соревнования пройдут полностью без иностранных болельщиков, а в некоторых префектурах города на стадионы не пустят и местных зрителей.