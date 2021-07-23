Сегодня начинается сезон-2021/22 Российской премьер-лиги.

Первый тур стартует матчем «Ростов» — «Динамо». Встреча пройдет в Ростове и начнется в восемь вечера. Матч пройдет со зрителями — трибуны будут заполнены наполовину. ПЦР-тесты болельщикам не потребуется, но маски будут обязательны.
2021-07-23T05:12:51+03:00
2021-07-23T05:12:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:12, 23 июля 2021
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