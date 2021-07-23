Сегодня начинается сезон-2021/22 Российской премьер-лиги.

Первый тур стартует матчем «Ростов» — «Динамо». Встреча пройдет в Ростове и начнется в восемь вечера. Матч пройдет со зрителями — трибуны будут заполнены наполовину. ПЦР-тесты болельщикам не потребуется, но маски будут обязательны.