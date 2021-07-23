Белый дом не будет отменять требование о ношении масок для защиты от коронавируса.

Об этом заявила представитель администрации президента США Джен Псаки. По ее словам, такое решение должны принять Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Согласно действующим на данный момент правилам, маски в общественных местах могут не использовать американцы, прошедшие полный курс вакцинации.
2021-07-23T05:11:35+03:00
2021-07-23T05:11:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 23 июля 2021
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