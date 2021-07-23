Мир может так и не узнать о причинах появления COVID-19.

Это допустил глава ЦРУ Уильям Бернс. Выступая в эфире Национального общественного радио США, он пообещал, что ЦРУ продолжит делать все возможное, чтобы собрать информацию об истоках коронавируса Ранее ряд экспертов назвал «крайне маловероятной» версию о лабораторном происхождении COVID-19.
2021-07-23T05:10:14+03:00
2021-07-23T05:10:19+03:00
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05:10, 23 июля 2021
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