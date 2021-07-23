Сегодня завершается прием документов от одномандатников на выборы в ГД.

Ранее ЦИК заверил списки кандидатов по одномандатным округам от 15 политических партий. Всего на выборы выдвинуто более 2 200 кандидатов по одномандатным округам, в т.ч. 174 самовыдвиженца. Выборы в Госдуму назначены на единый день голосования 19 сентября будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.
2021-07-23T05:08:51+03:00
2021-07-23T05:08:56+03:00
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05:08, 23 июля 2021
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