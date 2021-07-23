В Аэропорту «Шереметьево» возобновляет работу международный терминал С.

Он был закрыт весной прошлого года на фоне падения перевозок из-за коронавируса. Сегодня же, как передает ИФ, базовый перевозчик аэропорта — «Аэрофлот» переведет сюда свои зарубежные рейсы из терминала D. Терминал E по-прежнему остается закрытым.