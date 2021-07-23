Суд в Москве сегодня рассмотрит административное дело в отношении Юрия Дудя.

Журналиста и блогера обвиняют в пропаганде наркотиков в видеоинтервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. На Дудя подала жалобу директор Лиги безопасного интернета и член ОП Екатерина Мизулина.
2021-07-23T05:06:44+03:00
2021-07-23T05:06:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 23 июля 2021
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