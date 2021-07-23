До старта Олимпийских игр в Токио остаются считанные часы.

Церемония открытия начнется сегодня, когда в Москве будет 2 часа дня. Знаменосцами олимпийской команды России, которая будет выступать в нейтральном статусе, станут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. На этой неделе случаи заражения коронавирусом среди спортсменов фиксировались каждый день, однако вспышки инфекции в Олимпийской деревне удалось избежать. Ковид-комиссар олимпийской делегации России Артем Крынцилов заверил ТАСС, что у нашей сборной все тесты на коронавирус отрицательные.
2021-07-23T05:05:17+03:00
2021-07-23T05:05:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2875550-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:05, 23 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Соратники Навального опубликовали новое расследование об имуществе и тратах спикера Госдумы Вячеслава Володина Мать Вячеслава Володина Лидия Барабанова и отец его предполагаемой жены Юрий Полякин являются владельцами фирмы Инвест Холдинг, которая самостоятельно и через дочерние структуры владеет коммерческой недвижимостью…