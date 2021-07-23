До старта Олимпийских игр в Токио остаются считанные часы.

Церемония открытия начнется сегодня, когда в Москве будет 2 часа дня. Знаменосцами олимпийской команды России, которая будет выступать в нейтральном статусе, станут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. На этой неделе случаи заражения коронавирусом среди спортсменов фиксировались каждый день, однако вспышки инфекции в Олимпийской деревне удалось избежать. Ковид-комиссар олимпийской делегации России Артем Крынцилов заверил ТАСС, что у нашей сборной все тесты на коронавирус отрицательные.