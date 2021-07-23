Церемония открытия начнётся в 14:00 по Москве. Накануне глава ОКР Станислав Поздняков рассказал, что численность российской делегации на параде атлетов составит от 60 до 80 человек. Знаменосцами команды станут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим
Михайлов.
Сборная России на церемонии открытия ОИ в Токио пройдет в параде под 77-м номером.
Церемония открытия начнётся в 14:00 по Москве. Накануне глава ОКР Станислав Поздняков рассказал, что численность российской делегации на параде атлетов составит от 60 до 80 человек. Знаменосцами команды станут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим