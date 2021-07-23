Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что поседел в годы работы послом США в Москве.

Об этом он рассказал в эфире Национального общественного радио США. Бернс служил послом в России в 2005-2008 годах. На момент назначения ему было 49 лет. В марте этого года он был утвержден на посту директора ЦРУ, став первым карьерным дипломатом на этой должности в истории Соединенных Штатов.