Россия обратилась в ЕСПЧ с десятью претензиями к Украине

Среди них: гибель людей во время войны в Донбассе, Евромайдана и пожара в Доме профсоюзов в Одессе, а также незакрытие воздушного пространства над востоком страны перед крушением малайзийского боинга в 2014 году. Кроме того, Россия обвиняет Украину в дискриминации российского бизнеса и блокировании Северо-Крымского канала — основного источника пресной воды для Крыма. Это первый межгосударственный иск России, направляемый в эту структуру.