Россия обратилась в ЕСПЧ с десятью претензиями к Украине

Среди них: гибель людей во время войны в Донбассе, Евромайдана и пожара в Доме профсоюзов в Одессе, а также незакрытие воздушного пространства над востоком страны перед крушением малайзийского боинга в 2014 году. Кроме того, Россия обвиняет Украину в дискриминации российского бизнеса и блокировании Северо-Крымского канала — основного источника пресной воды для Крыма. Это первый межгосударственный иск России, направляемый в эту структуру.
2021-07-23T04:09:06+03:00
2021-07-23T04:09:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 23 июля 2021
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