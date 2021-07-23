Власти Аргентины заявили о «критической» задержке поставок «Спутника V»

Страна не получила в июле 5,5 млн доз первого компонента российской вакцины от коронавируса и более 13 млн доз второго. Как пишет издание La Naсion, администрация президента страны уже предупредила гендиректора РФПИ Анатолия Бравермана о возможном разрыве контракта и переориентации на закупки в США
2021-07-23T04:05:26+03:00
2021-07-23T04:05:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 23 июля 2021
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