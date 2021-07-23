Власти Аргентины заявили о «критической» задержке поставок «Спутника V»

Страна не получила в июле 5,5 млн доз первого компонента российской вакцины от коронавируса и более 13 млн доз второго. Как пишет издание La Naсion, администрация президента страны уже предупредила гендиректора РФПИ Анатолия Бравермана о возможном разрыве контракта и переориентации на закупки в США