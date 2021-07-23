Рейтинговое агентство Moody’s отнесло Россию к странам с умеренно негативными последствиями коронакризиса.

Продолжительные негативные последствия эксперты агентства ожидают в большинстве стран мира, однако некоторым из них удастся выйти из кризиса с минимальным ущербом. Это будут зависеть от структуры национальной экономики, способности рынков адаптироваться к пандемическому шоку, а также от качества антиковидной госполитики и темпов массовой вакцинации. Все страны аналитики поделили на три группы в зависимости от разрыва между допандемическим прогнозом Moody's по уровню реального ВВП в 2020–2023 годах и текущим прогнозом по их ВВП на те же годы. В число наименее пострадавших от пандемии стран они включили те, чей ВВП снизился на 2% и менее, в экономики со средними потерями отнесли страны, чей прогнозный ВВП недобрал до докризисного от 2% до 8%. В сильно пострадавшие экономики поместили страны, чьи потери от докризисного уровня ВВП превысили 8%. Россия вместе с Мексикой, Бразилией и Австралией попала во вторую группу.