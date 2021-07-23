По меньшей мере 13 мирных жителей убиты неизвестными в ЦАР.

Как передает Франс Пресс со ссылкой на миссию ООН в этой стране, тела погибших были обнаружены в 300 км к северу от столицы республики города Банги. Все погибшие — гражданские лица. Подробности нападения не приводятся.
2021-07-23T03:16:25+03:00
2021-07-23T03:16:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:16, 23 июля 2021
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