Госдеп США увязал возможное предоставление КНДР вакцин с ситуацией с правами человека в стране.

Как заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, у американского правительства пока нет планов делиться вакцинами от коронавируса с Северной Кореей. Он затруднился уточнить, примет ли вообще Пхеньян эти препараты, если Вашингтон их предложит. В конце июня лидер КНДР Ким Чен Ын, не уточняя деталей заявил о серьезном инциденте в области здравоохранения. Власти КНДР до недавнего времени утверждали, что в стране нет ни одного случая заражения коронавирусом.