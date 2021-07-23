Госдеп США увязал возможное предоставление КНДР вакцин с ситуацией с правами человека в стране.

Как заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, у американского правительства пока нет планов делиться вакцинами от коронавируса с Северной Кореей. Он затруднился уточнить, примет ли вообще Пхеньян эти препараты, если Вашингтон их предложит. В конце июня лидер КНДР Ким Чен Ын, не уточняя деталей заявил о серьезном инциденте в области здравоохранения. Власти КНДР до недавнего времени утверждали, что в стране нет ни одного случая заражения коронавирусом.
2021-07-23T03:12:52+03:00
2021-07-23T03:12:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2875532-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:12, 23 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину Москва вменяет Киеву гибель людей и уничтожение имущества в Донбассе, возлагает на Украину ответственность за смерти пассажиров и членов экипажа сбитого малайзийского «Боинга», а также требует прекратить водную блокаду Крыма, снять ограничения на использование русского языка и запрет на деятельность российских СМИ…