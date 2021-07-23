С 6 августа в Италии перестанут пускать невакцинированных от ковида на массовые мероприятия.

Правительство страны согласовало соответствующие изменения в статусе т.н. «зеленого пропуска», в котором отмечается, вакцинирован ли человек. Ограничения не затронут школ, общественного транспорта и рабочих мест. Ночные клубы в Италии пока останутся закрытыми. Въезд по туристическим визам в Италию пока невозможен, но возможна поездка по острой необходимости с соблюдением карантина.
2021-07-23T03:10:22+03:00
2021-07-23T03:10:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 23 июля 2021
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