Уже этой осенью дорожные камеры смогут фиксировать невключенные ходовые огни и ближний свет.

Как выяснил портал Autonews.ru, технология станет доступна сразу в 12 регионах, в том числе в Москве, Крыму, Красноярске, и КБР. При этом регионы будут сами решать, когда начинать пользоваться новыми возможностями камер.
2021-07-23T03:09:14+03:00
2021-07-23T03:09:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 23 июля 2021
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