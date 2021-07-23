СК разрабатывает рекомендации для формирования сознательного отказа молодежи от протестных акций.

Как рассказал ТАСС зампред ведомства Александр Клаус, в январе СК обратился в Петербургский госуниверситет с предложением провести социсследование по установлению причин участия подростков в несанкционированных мероприятиях и поиску путей противодействия этому.
2021-07-23T03:06:55+03:00
2021-07-23T03:06:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 23 июля 2021
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