Бывший член московской ОНК Александр Ионов пожаловался в ГП на интернет издание «Важные истории»

. Он утверждает, что оно финансируется из-за рубежа. Также Ионов просит признать главного редактора «Важных историй» Романа Анина «иностранным агентом». Издание известно рядом резонансных расследований. Из-за одного из них, связанного с главой Роснефти, Анин привлечен свидетелем по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. «Важные истории», по словам Ионова, связаны с исполнительным вице-президентом Стокгольмской школы экономики в Риге Андерсом Александерсоном, который совместно с Аниным указан бенефициаром зарегистрированного в Латвии фонда. Ранее после жалобы Ионова «Медузу» признали «иностранным агентом», а американский Бард-колледж получил статус нежелательной организации.
2021-07-23T03:05:21+03:00
2021-07-23T03:05:45+03:00
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03:05, 23 июля 2021
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