Бывший член московской ОНК Александр Ионов пожаловался в ГП на интернет издание «Важные истории»

. Он утверждает, что оно финансируется из-за рубежа. Также Ионов просит признать главного редактора «Важных историй» Романа Анина «иностранным агентом». Издание известно рядом резонансных расследований. Из-за одного из них, связанного с главой Роснефти, Анин привлечен свидетелем по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. «Важные истории», по словам Ионова, связаны с исполнительным вице-президентом Стокгольмской школы экономики в Риге Андерсом Александерсоном, который совместно с Аниным указан бенефициаром зарегистрированного в Латвии фонда. Ранее после жалобы Ионова «Медузу» признали «иностранным агентом», а американский Бард-колледж получил статус нежелательной организации.