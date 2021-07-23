Реальное противодействие хакерам показало бы серьезность намерений Москвы в отношениях с Вашингтоном

. Об этом в эфире Национального общественного радио США заявил глава ЦРУ Уильям Бернс. Впрочем, по его мнению, Вашингтону следует"скептически относительно к способности Москвы остановить кибервзломщиков, действующих с российской территории. В начале месяца Владимир Путин назвал нелепыми обвинения в адрес России в кибератаках на американские компании.