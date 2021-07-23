Эрик Клэптон отказался выступать на концертах, на которые пускают только привитых от ковида зрителей.

Как сказал сам британский рок-музыкант, он не будет играть там, где есть дискриминация публики. Комментарий музыканта появился в соцсетях, на странице итальянского архитектора и кинопродюсера Робина Монотти, который считается активным противником вакцинации. В мае Эрик Клэптон сообщил, что у него была тяжёлая реакция на вакцину от компании AstraZeneca. Обращаясь к Монотти, Клэптон сказал, что «пропаганда завышает безопасность препарата.
2021-07-23T02:16:24+03:00
2021-07-23T02:16:30+03:00
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02:16, 23 июля 2021
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