Эрик Клэптон отказался выступать на концертах, на которые пускают только привитых от ковида зрителей.

Как сказал сам британский рок-музыкант, он не будет играть там, где есть дискриминация публики. Комментарий музыканта появился в соцсетях, на странице итальянского архитектора и кинопродюсера Робина Монотти, который считается активным противником вакцинации. В мае Эрик Клэптон сообщил, что у него была тяжёлая реакция на вакцину от компании AstraZeneca. Обращаясь к Монотти, Клэптон сказал, что «пропаганда завышает безопасность препарата.