МОК не разрешил команде Словении на открытии ОИ в Токио пронести вместе с флагом страны флаг ЕС.

По сведениям издания Politico, идея пройти под двумя флагами возникла потому, что сейчас Словения является председателем ЕС. В Олимпийском комитете отметили, что на Олимпийских играх все спортсмены продвигают общие ценности вне зависимости от того, какие флаги у них будут на церемонии открытия. В МОК напомнили, что согласно правилам, каждая команда может использовать только один флаг, одну эмблему и один гимн. Открытие Олимпиады состоится сегодня. Из-за коронавируса церемония пройдет без зрителей.