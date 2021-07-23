МОК не разрешил команде Словении на открытии ОИ в Токио пронести вместе с флагом страны флаг ЕС.

По сведениям издания Politico, идея пройти под двумя флагами возникла потому, что сейчас Словения является председателем ЕС. В Олимпийском комитете отметили, что на Олимпийских играх все спортсмены продвигают общие ценности вне зависимости от того, какие флаги у них будут на церемонии открытия. В МОК напомнили, что согласно правилам, каждая команда может использовать только один флаг, одну эмблему и один гимн. Открытие Олимпиады состоится сегодня. Из-за коронавируса церемония пройдет без зрителей.
2021-07-23T02:14:06+03:00
2021-07-23T02:14:10+03:00
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02:14, 23 июля 2021
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