Марокко пригрозило судебными исками организации Forbidden Stories.

Ранее это НПО и 17 СМИ из разных стран заявили, что ряд стран, включая Марокко, могли вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской шпионской системой Pegasus. Как заявил глава МИД Марокко, материалы этого расследования основаны на домыслах, и Марокко не приобретало израильскую шпионку систему. Между тем, выводы расследователей поддержала международная правозащитная организация Amnesty

International. В среду генпрокуратура Марокко дала указание начать расследование по факту публикаций, наносящих ущерб интересам королевства".