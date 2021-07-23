Компания «Касейа» располагает дешифратором для жертв атак хакеров из группировки «Ревил».

Американский производитель ПО получил универсальный ключ для разблокирования пораженной вирусом-вымогателем инфраструктуры. Как сообщила пресс-служба компании, сейчас она работает над восстановлением деятельности клиентов, затронутых вирусом. Инструмент для разблокировки был получен от третьей стороны, однако «Касейа» не уточняет, от кого именно. В начале июля агентство Блумберг сообщило, что сама Kaseya подверглась кибератаке, за которой может стоять Россия. Москва причастность к масштабным кибератакам отвергает.
2021-07-23T02:10:53+03:00
2021-07-23T02:10:58+03:00
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02:10, 23 июля 2021
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