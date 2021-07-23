Мальдивы введут для туристов налог на выезд.

Сейчас на Мальдивах действует аэропортовый сбор в размере $15 с пассажира. С 1 января 2022 года сумма сбора увеличится в зависимости от класса, которым путешественник покидает острова — от $30 до $120. Пассажиры с дипломатической неприкосновенностью и дети до двух лет от налога на вылет будут освобождены. В Ассоциации туроператоров России уже предупредили, что отдых на Мальдивах станет дороже.
2021-07-23T02:09:02+03:00
2021-07-23T02:09:07+03:00
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02:09, 23 июля 2021
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