Мальдивы введут для туристов налог на выезд.

Сейчас на Мальдивах действует аэропортовый сбор в размере $15 с пассажира. С 1 января 2022 года сумма сбора увеличится в зависимости от класса, которым путешественник покидает острова — от $30 до $120. Пассажиры с дипломатической неприкосновенностью и дети до двух лет от налога на вылет будут освобождены. В Ассоциации туроператоров России уже предупредили, что отдых на Мальдивах станет дороже.