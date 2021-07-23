Instagram навсегда заблокировал аккаунт интернет издания «Проект».

Это произошло через два дня после объявления издания «нежелательным» в России. Как рассказал в ФБ главный редактор «Проекта» Роман Баданин, причиной блокировки Instagram назвал некое «нарушение норм сообщества», каких именно и кто пожаловался на аккаунт, не уточняется. У аккаунта «Проекта» в инстаграме было около 20 тысяч подписчиков. Одновременно с объявлением «Проекта» «нежелательной организацией», пятерых журналистов издания, в том числе Романа Баданина, внесли в список «СМИ — иноагентов». Также в него попали двое журналистов «Открытых медиа» и корреспондент «Радио Свобода».