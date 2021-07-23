«Газпром» утверждает, что готов продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года.

По словам главы российской госкомпании Алексея Миллера, холдинг будет исходить из экономической целесообразности и техсостояния украинской газотранспортной системы. Он даже не исключил увеличения украинского транзита сверх обязательств, но по словам Миллера, это должно решаться «на рыночных условиях и по рыночным ценам».