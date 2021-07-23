В России сформирован оргкомитет по подготовке к празднованию 650-летия Куликовской битвы.

Распоряжением правительства, его возглавили вице-премьер Татьяна Голикова, тульский губернатор Алексей Дюмин и председатель «Российского исторического общества» Сергей Нарышкин. Отмечать 650-летие Куликовской битвы будут в 2030 году.
2021-07-23T01:11:04+03:00
2021-07-23T01:11:10+03:00
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01:11, 23 июля 2021
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