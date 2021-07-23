США ввели санкции против главы Минобороны Кубы по «акту Магнитского».

Под ограничения также попала Национальная специальная бригада — подразделение МВД страны. Меры введены из-за подавления антиправительственных протестов на Кубе. Санкции в рамках «акта Магнитского» применяются к тем. кто, по мнению Вашингтона, ответственен за нарушение прав человека. Ограничения предполагают запрет на въезд в США и замораживание активов.