Минюст Беларуси подал иск в ВС страны о ликвидации белорусского ПЕН-центра.

Неправительственной писательской организацией руководит нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Ранее у белорусский ПЕН-центра по решению СК арестовали счет. Алексиевич руководит ПЕН-центром с 2019 года. Она открыто поддерживает протесты в Беларуси и входит в президиум Координационного совета белорусской оппозиции. В сентябре прошлого года писательница уехала в Германию, заявив, что не вернется на родину, пока страной правит Лукашенко.