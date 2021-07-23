Минюст Беларуси подал иск в ВС страны о ликвидации белорусского ПЕН-центра.

Неправительственной писательской организацией руководит нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Ранее у белорусский ПЕН-центра по решению СК арестовали счет. Алексиевич руководит ПЕН-центром с 2019 года. Она открыто поддерживает протесты в Беларуси и входит в президиум Координационного совета белорусской оппозиции. В сентябре прошлого года писательница уехала в Германию, заявив, что не вернется на родину, пока страной правит Лукашенко.
2021-07-23T01:08:49+03:00
2021-07-23T01:08:53+03:00
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01:08, 23 июля 2021
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