Суд в Москве оштрафовал Twitter еще на 5,5 млн руб.

Решение принято за отказ удалить запрещенную, как считает РКН, информацию. Общая сумма штрафов, назначенных соцсети с начала года превысила 33 миллиона. В середине марта РКН начал замедлять работу Twitter в России, но в мае ведомство объявило, что Twitter удалил более 91% «запрещенного» контента и прекратило блокирование.
2021-07-23T01:07:37+03:00
2021-07-23T01:07:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 23 июля 2021
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