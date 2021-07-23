Суд в Москве оштрафовал Twitter еще на 5,5 млн руб.

Решение принято за отказ удалить запрещенную, как считает РКН, информацию. Общая сумма штрафов, назначенных соцсети с начала года превысила 33 миллиона. В середине марта РКН начал замедлять работу Twitter в России, но в мае ведомство объявило, что Twitter удалил более 91% «запрещенного» контента и прекратило блокирование.