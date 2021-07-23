Евросоюз осудил признание нежелательной в России организации «Проект медиа».

В заявлении внешнеполитической службы ЕС содержится призыв отменить это решение. Евросоюз неоднократно осуждал российские законы об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях», поскольку они противоречат международным обязательствам России в области прав человека и свободы слова.
2021-07-23T01:06:13+03:00
2021-07-23T01:06:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 23 июля 2021
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