Евросоюз осудил признание нежелательной в России организации «Проект медиа».

В заявлении внешнеполитической службы ЕС содержится призыв отменить это решение. Евросоюз неоднократно осуждал российские законы об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях», поскольку они противоречат международным обязательствам России в области прав человека и свободы слова.