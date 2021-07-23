Туристы из Москвы попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии.

Как сообщили ТАСС в Эльбрусском поисково-спасательном отряде, группа выбрала место для ночлега и ждет спасателей. Пострадавших трое — две девушки и молодой человек. Самостоятельно передвигаться не могут. Группа в составе восьми человек была зарегистрирована в МЧС в установленном порядке. На поиск пострадавших выдвинулись 20 спасателей.
2021-07-23T01:05:16+03:00
2021-07-23T01:05:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 23 июля 2021
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