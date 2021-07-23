«Офицеры России» обратились в Генпрокуратуру и мэрию Москвы с жалобой на спектакль «Первый хлеб» театра «Современник»

Общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы с претензией к спектаклю «Первый хлеб» в театре «Современник». А точнее – к сцене, где героиня Лии Ахеджаковой оказывается пьяной на могиле своего мужа, погибшего в Афганистане. Ее монолог включает реплику «Ну что, герой, навоевался там?» и нецензурную брань. Это «Офицеры России» сочли оскорблением ветеранов.

В интервью радиостанции «Эху Москвы» член президиума «Офицеров России» Антон Цветков сказал, что его организация просит театр изменить текст монолога главной героини.

Председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой подчеркнул, что, если на следующих спектаклях текст не изменят, это будут считать целенаправленным оскорблением.

