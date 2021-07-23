Россия впервые в своей истории обратилась в ЕСПЧ с жалобой на другое государство – Украину

В иске Киев обвиняется в нарушениях прав человека в Донбассе, водной блокаде Крыма, ограничениях на использование русского языка и работу российских СМИ на Украине, а также в гибели пассажиров сбитого боинга MH17 Малайзийских авиалиний.
2021-07-23T00:06:46+03:00
2021-07-23T00:06:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2875488-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:06, 23 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину Москва вменяет Киеву гибель людей и уничтожение имущества в Донбассе, возлагает на Украину ответственность за смерти пассажиров и членов экипажа сбитого малайзийского «Боинга», а также требует прекратить водную блокаду Крыма, снять ограничения на использование русского языка и запрет на деятельность российских СМИ…