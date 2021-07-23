В. Володин,по данным соратников Навального,за последний год потратил на перелеты на бизнес-джете не меньше 75 млн руб.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, согласно последнему расследованию соратников Алексея Навального, только на перелеты из Москвы в Саратов и обратно на бизнес-джете за последний год потратил из бюджета не меньше 75 миллионов рублей. В Саратовской области также находится одномандатный округ, по которому политик баллотируется в новый созыв парламента. Также в расследовании, опубликованном на сайте Навального, рассказывается о записанных на его родственников активах, и утверждается, что благотворительность, которой якобы занимается Володин, на самом деле оплачивается российскими бизнесменами.
2021-07-23T00:06:05+03:00
2021-07-23T00:06:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2875486-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:06, 23 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину Москва вменяет Киеву гибель людей и уничтожение имущества в Донбассе, возлагает на Украину ответственность за смерти пассажиров и членов экипажа сбитого малайзийского «Боинга», а также требует прекратить водную блокаду Крыма, снять ограничения на использование русского языка и запрет на деятельность российских СМИ…