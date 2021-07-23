В. Володин,по данным соратников Навального,за последний год потратил на перелеты на бизнес-джете не меньше 75 млн руб.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, согласно последнему расследованию соратников Алексея Навального, только на перелеты из Москвы в Саратов и обратно на бизнес-джете за последний год потратил из бюджета не меньше 75 миллионов рублей. В Саратовской области также находится одномандатный округ, по которому политик баллотируется в новый созыв парламента. Также в расследовании, опубликованном на сайте Навального, рассказывается о записанных на его родственников активах, и утверждается, что благотворительность, которой якобы занимается Володин, на самом деле оплачивается российскими бизнесменами.