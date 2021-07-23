В Токио должна состояться церемония открытия Олимпийских Игр

Из-за пандемии она проходит в условиях небывалых ограничений.

На Национальном стадионе Японии, который почти за полтора миллиарда долларов специально построили для этого дня, сегодня будет не почти семьдесят тысяч человек, как ожидалось, а только десять тысяч. На трибуны пустят только дипломатов, иностранных сановников, членов международного олимпийского комитета, а также спонсоров Игр, которые еще не отказались от участия. Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом это сделали сразу несколько японских компаний, среди которых Nippon, Fujitsu Limited и генеральный спонсор этой Олимпиады Toyota.

Парад участников соревнований организаторы обещали провести с учётом всех правил проведения массовых мероприятий. Его участники должны будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Некоторые делегации будут представлены не полностью. Так, агентство Reuter сообщало, что от Австралии и Канады на церемонию придет примерно по десять процентов от общего количества участников их национальных команд.

Предполагается, что Олимпийские игры в Токио продлятся до восьмого августа. Соревнования пройдут полностью без иностранных болельщиков, а в некоторых префектурах города на стадионы не пустят и местных зрителей.

Не унывать из-за пустых трибун болельщиков и спортсменов ранее призвал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах: «Мы все сожалеем об этом решении. Не только зрители, но и сами спортсмены, которые не смогут насладиться атмосферой. Но я думаю, что у спортсменов будут совсем другие чувства, потому что они будут чувствовать, как миллиарды людей со всего мира находятся с ними в их сердцах. За этими Олимпийскими играми будут следить одновременно во всех странах, на всех континентах. Сам Токио полностью подготовлен: прекрасные спортивные объекты, Олимпийская деревня, возможно, самая лучшая за всю историю Игр. Таким образом, все готово к отличным соревнованиям».

Начало церемонии открытия – в 14 часов по Москве.