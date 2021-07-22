Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на продление административного надзора координатору «Левого фронта» Удальцову 23 июля

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на продление административного надзора координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову 23 июля. Об этом сам политик сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В пятницу 23 июля в Московском городском суде состоится рассмотрение моей апелляционной жалобы на, на мой взгляд, незаконное решение Симоновского районного суда, который еще в апреле продлил мне административный надзор до апреля 2022 года и ужесточил его регламент. Мой надзор установлен в связи с судимостью по Болотному делу, еще с 2018 года, когда были протесты по пенсионной реформе. Меня обвинили в участии в якобы несогласованном мероприятии и, как человека, имеющего судимость, подвергли административному надзору. Три года я не могу посещать массовые мероприятия политические, общественные, не могу выезжать из Москвы, должен регулярно ходить отмечаться в органы полиции, не могу участвовать в выборах – обложили со всех сторон. В октябре этого года надзор должен был закончиться, однако в преддверии выборов власти начали фабриковать новые административные дела на пустом месте и на этом основании вышли в суд с тем, чтобы продлить мне срок надзора и ужесточить его условия", — сказал он.

С.Удальцов подчеркнул, что к нему применяются незаконные превентивные меры.

«Вопрос о продлении должен рассматриваться непосредственно перед его истечением, он у меня в октябре истекает, а они вышли в суд еще весной, это явно превентивные, незаконные действия, нарушающие принцип моей презумпции невиновности. Конечно, я это связываю с грядущими выборами», — заключил он.

Административный надзор был установлен в отношении Сергея Удальцова в октябре 2018 года после масштабных протестов против повышения пенсионного возраста сроком на 3 года.