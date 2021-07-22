Верховный суд Чехии ужесточил приговор живущему в Праге гражданину Белоруссии Алексею Фадееву по делу об участии в боях в Донбассе. Наказание белорусу увеличили с 4,5 до 21 года лишения свободы. После освобождения Фадеева вышлют из страны. Его признали виновным в террористической деятельности, так как по чешским законам служба в иностранных военизированных формированиях незаконна. Защита Фадеева настаивает, что непосредственного участия в боях на стороне ДНР он не принимал.
2021-07-22T23:02:58+03:00
2021-07-22T23:02:58+03:00
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23:02, 22 июля 2021
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