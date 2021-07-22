Литва пригрозила авиакомпаниям юридической ответственностью за перевозку нелегальных мигрантов

О ней напомнил министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис. Речь идет о перевозке мигрантов в Минск на фоне решения Александра Лукашенко пропускать нелегалов из Белоруссии в Евросоюз в отместку за введенные против его режима санкции. Так, из Багдада в Минск с августа будут выполняться четыре рейса в неделю вместо двух. Растет частота полетов и из Турции.