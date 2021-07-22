В Израиле учредили комиссию, чтобы изучить информацию о возможной слежке за мобильными телефонами известных людей по всему миру при помощи программного обеспечения Pegasus от разработчика NSO Group.

Ранее на этой неделе стало известно, что при помощи этого программного обеспечения могли следить за политиками, бизнесменами и журналистами по всему миру — от членов правящих династий Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии до президента Франции Эммануэля Макрона и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

