С осени дорожные камеры научат фиксировать новые нарушения ПДД – езду с выключенными фарами

Об этом пишет пишет сайт Autonews.ru. По его данным, технологию сейчас тестируют в 12 регионах, в том числе в Москве, Красноярске, Омске, Иркутске, Волгограде, Кабардино-Балкарии и в Крыму. Новые функции распознавания при помощи нейросети получат камеры от разработчика, который уже обслуживает полторы тысячи комплексов фото— и видеофиксации на российских дорогах.

Согласно КОаП, езда с выключенными или неработающими световыми приборами карается штрафом 500 рублей.

