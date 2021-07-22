В горах Кабардино-Балкарии 8 туристов из Москвы попали под камнепад

По меньшей мере трое получили травмы различной степени тяжести. Сигнал бедствия из Чегемского ущелья поступил около 9 вечера, на место выдвинулась группа из 20 спасателей.
2021-07-22T23:00:46+03:00
2021-07-22T23:00:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:00, 22 июля 2021
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