В Нидерландах разработали робота с искусственным интеллектом для уборки пляжей

Он ищет сигаретные окурки в песке при помощи натренированной на фотографиях нейросети. В ходе испытаний на пляже города Схевеннинген четырехколесная машина за 20 минут собрала 10 бычков. Питается вездеход от аккумулятора и может работать до одного часа.
2021-07-22T22:36:14+03:00
2021-07-22T22:36:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:36, 22 июля 2021
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