В Нидерландах разработали робота с искусственным интеллектом для уборки пляжей

Он ищет сигаретные окурки в песке при помощи натренированной на фотографиях нейросети. В ходе испытаний на пляже города Схевеннинген четырехколесная машина за 20 минут собрала 10 бычков. Питается вездеход от аккумулятора и может работать до одного часа.