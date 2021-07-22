ЮНЕСКО передумала переносить Венецию в категорию объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, после решения местных властей запретить заход круизным лайнерам в центр венецианской лагуны. О планах включить в этот список Венецию в ЮНЕСКО заявили в июне. Из-за захода крупных судов в центр города страдали его исторические здания, которые и так находятся под угрозой из-за подъема уровня моря.
2021-07-22T22:35:52+03:00
2021-07-22T22:35:52+03:00
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22:35, 22 июля 2021
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