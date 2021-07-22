Власти Кубы разрешили гражданам так называемую гаражную торговлю

Лицензии больше не понадобятся при условии, что продажа из гаражей, домов и террас жилых помещений не будет препятствовать движению на дорогах и тротуарах, а предлагаемые товары – предназначаются для домашнего использования.

Недавно на Кубе впервые за несколько десятилетий начались массовые уличные протесты из-за перебоев с продовольствием в государственных магазинах.

