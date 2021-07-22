В Белоруссии Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации национального ПЕН-центра

Это объединение писателей, возглавляемое нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич. Это произошло после того, как белорусский ПЕН-центр объявил власти в репрессиях против деятелей культуры. Там зафиксировали 621 подобный эпизод только за первое полугодие текущего года – больше, чем за весь 2020-й.

Ранее Минюст подал аналогичный иск о ликвидации белорусской Ассоциации журналистов.

